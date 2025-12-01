Derbi (FB-GS) hangi kanalda, saat kaçta? 1 Aralık 2025 şifresiz derbi yayını...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1 Aralık Pazartesi günü oynanacak dev derbi, futbol tutkunlarının gündemini adeta kilitlemiş durumda.

Ezeli rakipler, tarihlerinin 404. randevusunda bir kez daha karşı karşıya gelirken, mücadelenin heyecanı şimdiden tribünlere ve ekran başındaki milyonlara yansıyor.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak derbiyi Yasin Kol yönetecek.

“FB–GS derbisi hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz nasıl izlenir?” sorularının yanıtı ise merak edenler için haberimizde…

FB-GS DERBİSİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü (bugün) karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak dev maç 20.00'de başlayacak.

Kritik karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ŞİFRESİZ DERBİ YAYINI

Fenerbahçe - Galatasaray derbisini takip etmek için yayıncı kuruluş beIN Sports'a üye olmanız gerekmektedir.

İnternet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverlerin de TOD TV üyeliklerini aktif hale getirmesi gerekir.