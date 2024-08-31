Deren Talu'dan bikinili paylaşım! İşte takipçilerinden tam not alan kareler...

Haber Merkezi
Özel hayatı ile ve iddialı pozları ile magazin gündeminde sürekli yer alan Deren Talu son pozları ile dikkat çekti.
Deren Talu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin beğenisini kazanıyor.
Sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanan Deren Talu'nun Instagram'da 417 bin takipçisi bulunuyor.
Deren Talu'nun paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.
Deren Talu'nun Instagram üzerinden yaptığı son paylaşım büyük beğeni topladı.
Yazı bol bol tatil yaparak geçiren Deren Talu'nun "Yazın son günleri" notuyla paylaştığı kareler dikkat çekti.
Deren Talu'nun o pozları takipçilerinden tam not aldı.
İşte o kareler...