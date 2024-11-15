Deren Talu'nun transparan tarzına beğeni yağdı! İşte olay yaratan kareler...

Hüseyin Topuz
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu güzelliği ile adından söz ettirmeye devam ediyor.
Deren Talu Instagram hesabından paylaştığı kareler ile takipçilerinin beğenisini kazanıyor.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Deren Talu'nun Instagram'da 417 bin takipçisi bulunuyor.
Deren Talu'nun paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.
Özel hayatı ile de magazin gündeminde sürekli yer alan Deren Talu son pozları ile dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde bir geceye katılan Deren Talu'nun transparan tarzı dikkat çekti.
Transparan kostümüyle bol bol poz veren Deren Talu'nun pozlarına yüzlerce yorum yapıldı.
Deren Talu'nun o pozları takipçilerinden tam not aldı.
İşte o kareler...