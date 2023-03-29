Devrim Özkan cesurlaştı, sosyal medya coştu! O poza bakan bir daha baktı: "Gelsin Torreira bildiği gibi" Son zamanlarda Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile adı aşk dedikodularına karışan Devrim Özkan, sosyal medya hesabından son paylaştığı kareler ile herkesin beğeni kazandı.

2 Eylül 1998 yılında Muğla'da hayata gözlerini açan Devrim Özkan, Milas - Bodrum'da çocukluğunu geçirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okurken İstanbul'a gelen Özkan, Rüya dizisi ile oyunculuğa başladı.

Daha sonra Vatanım Sensin, Vuslat, Ramo gibi projelerde yer alan Özkan, şu sıralar Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisinde yer alıyor.

Bu dizide hayat verdiği Songül karakteri sayesinde ünlenen Devrim Özkan, aynı zamamda koyu bir Galatasaray taraftarı.

Sık sık maçlara giden Devrim Özkan'ın adı bir ara başarılı futbolcu İcardi ile anıldı.

Ancak İcardi ile aralarında aşk olmadığı ortaya çıktı. Özkan, son zamanlarda ise diğer bir Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile anılıyor.

Bu konu hakkında geçtiğimiz gün açıklama yapan Özkan, "Hayatımdaki tek şey işimdir. Ve sadece işimle çok mutluyum. Başka da bir açıklamam yok. Teşekkürler" mesajını paylaştı.

Bu mesaja rağmen güzel ismin sosyal medya üzerinden paylaştığı pozlara Lucas ile ilgili yorumlar gelmeye devam ediyor.

Devrim Özkan sosyal medyayı salladı

Devrim Özkan, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisindeki performansıyla parlamaya devam ediyor. Oyunculuğu dışında aşk hayatıyla da konuşulan Özkan, sosyal medyayı ise aktif kullanıyor.

Sosyal medyanın aktif bir kullanıcısı olan Özkan, yeni kareleri ile yine dikkatleri üzerine çekti.

Güzel ismin paylaştığı kareler, görenlerin aklını başından almayı başardı. Kusursuz fiziği ile dikkati çeken Özkan'a son zamanlarda çıkan aşk haberleriyle ilgili de yorumlar yağdı.

Devrim Özkan'a hem İcardi hem de Lucas üzerinden yorum yapan bazı hayranları, "Galatasaray'dan elini çek" demeyi ihmal etmedi.