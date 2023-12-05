Dilan Polat'ın yedek hesabından paylaşım geldi! "İftiracılara son sözüm..." Kasım ayında tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat'ın yedek sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapıldı.

ensonhaber.com

Sosyal medyada sergiledikleri lüks ve gösterişli yaşamlarıyla MASAK'ın radarına giren Dilan Polat ve Engin Polat çifti, tutuklu yargılanıyor.

Haklarında kara para, yasadışı bahis, uyuşturucu, vergide usulsüzlük gibi suçlamalar bulunan Polat çiftinin davası, her detayıyla kamuoyunda takip ediliyor.

Yargı süreci devam ederken, özellikle sosyal medya ünlüsü olan Dilan Polat'a dair bilgiler gündemden düşmüyor.

Davanın gidişatı büyük bir merakla beklenirken, Dilan Polat'ın yedek Instagram hesabı üzerinden haftalar sonra ilk kez paylaşım yapıldı.

Avukatı paylaşıyor

Dilan Polat'ın şahsi hesabı çoktan kapatılmış, geriye bir tek yedek hesabı kalmıştı.

Hikayeleri gören takipçileri şaşkınlık yaşadı.

Ancak yedek hesaptaki paylaşımda Avukat Hüseyin Kaya'nın profili de etiketliydi.

Böylelikle, hesabı avukatının yönettiği öngörülüyor.