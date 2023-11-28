Dilandan mektup var! Dilan Polat Gazeteci İsmail Saymaz'a neler yazdı neler.. Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat’tan mektup geldi. Polat Gazeteci İsmail Saymaz’a mektup yazdı.

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Lüks hayatlarıyla sosyla medya gündeminden hiç düşmeyen Dilan Polat 5 Kasım’da tutuklanmıştı. Cezaevinde eşi Engin Polat ile yaptığı görüşmede “İnthar etmek istiyorum” diyen Dilan Polat gündemde kalmaya devam etti.

İntihar iddiasından sonra Polat, avukatları aracılığıyla İsmail Saymaz’a tek sayfalık bir mektup göndererek suçlamalar karşısında çaresiz olduğunu ve bu sebepten dolayı da çok üzgün olduğunu yazdı.

Çaresizim, çocuklarımı çok özlüyorum…

Dilan Polat’ın “İntihar etmek istiyorum” açıklamasından sonra Gazeteci İsmail Saymaz konuyla ilgili olarak sorularını mektup aracılığı ile Polat’a iletti.

Saymaz’ın mektubuna yanıt veren Dilan Polat soruları yanıtsız bıraktı. Mektup içeriği ise “Saygıdeğer İsmail Bey, avukatım Hüseyin ağabey ile göndermiş olduğun soruları zaman az olduğundan tamamı ile cevaplandıramıyorum. Soruların bir kısmı şirketin mali ve vergisel konuları ile ilgili olduğu için haberdar değilim zaten. Diğer kısmı ile ilgili samimi olarak şunları söyleyebilirim. Evet, burada çok üzgünüm. Üzüntümün en büyük kaynağı çocuklarımı göremeyişim. Hakkımdaki haksız suçlamalara karşı çaresiz oluşum da beni üzüyor. Ama Allah dayanma gücü veriyor. Dışarıdaki hayatım ile buradaki hayatım arasında taban tabana zıtlık var. Özellikle son günlerde hayatın bir cilvesi olduğuna inanıyorum. Keşkelerimle ilgili daha objektif ve samimi bir mektup yazacağım. Çocuğunuz aydınlığınıza sebep olsun. Başarılarının devamına dilerim ağabey.” şeklindeydi.