Dilber ve Azem'i bekleyen tehlike ne? İnci Taneleri 2. bölümde neler olacak? Kanal D ekranlarının yeni dizisi İnci Taneler yeni bölümüyle bugün akşam ekrana gelecek. Peki, İnci Taneleri'nin ikinci bölümünde neler yaşanacak? İşte merak edilenler...

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ensonhaber.com

İlk bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Kanal D'nin yeni dizisi 'İnci Taneleri' ikinci bölümüyle bu akşam ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi ünlü isimler bulunuyor.

Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın, kaybettiklerini bulabilme mücadelesini konu alan İnci Taneleri son dönemin en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı.

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı ve başrolünü oynadığı dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez yapıyor.

Fragmanlarıyla gündeme oturan ve günlerce konuşulan dizi, hem reytinglere hem de sosyal medyaya damga vurdu.

Dizinin bugün akşam ekrana gelecek ikinci bölümü merakla bekleniyor. Peki, ikinci bölümde neler yaşanacak?

2. bölümde neler yaşanacak?

Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde Zahir ve arkadaşları tarafından darbedilen Azem Yücedağ bu işin peşini bırakmamaya kararlıdır.

Bu olay Dilber ve Azem’i tehlikeye atacak olsada Azem, Zahir'e boyun eğmeyecek.

Azem ve Dilber'in kaldığı otele gelen Zahir burada çalışan İzzet'in üzerine gitmektedir.

Öğretmen olan ve özel ders vererek hayatına devam etmeye çalışan Azem Yücedağ her fırsatta çocuklarına dair bir ipucu aramaktadır.

İnci Taneleri'nin yeni bölümünde Kubilay Aka ve Rıza Kocaoğlu diziye dahil olacaklar. Dizinin yeni bölümü bu akşam 20:00'de ekranlara gelecek.