Diziyi izleyenler hemen tanıdı: İşte Kızılcık Şerbeti Elif’in ilk rolü

Kızılcık Şerbeti dizisinde Salkım’ın kızı "Elif" karakteriyle fırtınalar estiren Zeynep Parla’nın şöhret yolculuğu meğer hepimizin gözü önünde başlamış.

Sivri dilli çıkışları ve kendine has tarzıyla yeni sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olan genç yeteneğin, henüz 18 yaşındayken Biran Damla Yılmaz ve Çağla Irmak gibi yıldızlarla aynı seti paylaştığı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncunun fenomen dizideki eski hali, görenleri şaşkına çeviriyor.

İşte Kızılcık Şerbeti’nin parlayan yıldızı Zeynep Parla’nın, yıllar önceki dizisi ve o karesi…

KIRGIN ÇİÇEKLERDE OYNAMIŞ

Şimdilerde 29 yaşındaki genç oyuncu Zeynep Parla, kariyerinin ilk adımını 2015'te yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisiyle atmış.

Dizide Cansu karakterine hayat veren ünlü oyuncu, Biran Damla Yılmaz'ın canlandırdığı Eylül karakteriyle sınıf arkadaşıydı.

Şimdilerde ise Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Elif karakteriyle ilgi çekiyor.