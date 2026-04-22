Sevdiğim Sensin 10. Bölüm 3. Fragman: Dicle ablasına kavuştu: “Bu iz…”

Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisi, yarın yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümden üçüncü fragman geldi. Dicle sonunda ablasını buldu.
Her perşembe ekranlara damga vuran Sevdiğim Sensin dizisi, yeni bölümüyle izleyici ekran başına kilitleyecek.
Başrollerinde Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz’ın yer aldığı dizi, geçtiğimiz hafta ara vermişti.
Türkiye’yi yasa boğan okul saldırısı sebebiyle birçok dizinin yeni bölümü ertelenmişti.
Yarın 10. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Sevdiğim Sensin dizisinden yeni fragman geldi.
DİCLE, ABLASINI TANIDI
Yıllar önce ablasının öldüğünü düşünen Dicle, yeni bölümde gerçeklerle yüzleşecek.
Bir süredir Feride Hoca’nın yanında ders alan Dicle, Feride’nin kolundaki izi fark edecek.
Civan’dan sonra Dicle’de Feride’nin kardeşi olduğunu anlayacak. İşte Sevdiğim Sensin 10. Bölüm 3. fragman:
