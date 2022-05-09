Doktor Berika'nın göbeğine kadar inen derin dekoltesi görenin nevrini döndürdü! 'Silikonlar taşmış..'

Doktor kimliği ve cesur pozları ile uzun süre gündemden düşmeyen doktor Berika, son pozu ile herkesin aklını başından aldı. 2 milyon takipçisi için paylaşım yapan Berika'ya yorum yağdı.

24 Şubat 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Berika Demir, Çapa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan ancak doktor kimliğiyle tanınan Demir, sosyal medyada fenomen haline geldi.

Doktorlukla ilgili paylaşım yapan ve hesabından gençlere tavsiyeler veren Demir, reklam yapmayı ise ihmal etmiyor.

Geçtiğimiz günlerde 2 milyonu aşkın takipçisi ile soru - cevap yapan ve Şükrü Özyıldız itirafı ile şaşırtan Berika, cesur karelerini paylaşmaya doyamıyor.

Siyah saçlarını kestiren ve sarıya boyatan Berika Demir, hayranlarının bazılarından iltifat dolu yorumlar alırken bazılarından ise eleştiri alıyor.

Derin göğüs dekoltesi ile ayna karşısına geçen Berika Demir, sosyal medyanın her alanını aktif kullanıyor.

Berika Demir'den dekolte şov

Tarzı, paylaşımları ve güzelliği ile dikkati çeken Berika Demir'den yeni ve cesur bir poz daha geldi.

Göğüs dekolteli pozunu Instagram'ın hikaye kısmından yayınlayan Demir, olay oldu.

Hayranlarının, "Bu ne güzellik" dediği Berika Demir, sarı saçlarından vazgeçecek gibi durmuyor.

Güzel isim fotoğrafları dışında sosyal medya üzerinden motivasyon dolu konuşmalar ve paylaşımlar yapıyor.

Bazı kesimler tarafından beğenilen ve sevilerek takip edilen Berika Demir, kısa bir süre önce nişan attı.

Kendisi gibi doktor olan Osman Apaydın ile evlilik alanında hazırlık yapan Demir, nişanı atarak herkesi şaşırtmıştı.