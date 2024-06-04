Dünyanın ilk yapay zeka güzellik yarışmasında finalistler belli oldu! İşte, finale kalan Türk modeller…

Dünyanın ilk kez yapılan yapay zekâ güzellik yarışmasında finalistler belli oldu. "Miss AI" olarak adlandırılan güzellik yarışması, dünyanın dört bir yanından yapay zekâ ile üretilmiş modelleri karşı karşıya getirdi.
Büyük finale katılacak olan 10 yapay zekâ modeli, güzellikleriyle görenleri adeta büyülemeyi başardı. Finalistler arasında yer alan Türk modeller ise yarışmaya damgasını vurmayı başardı.
Yapay zeka modellemesiyle oluşturulan karakterler, güzellikleriyle dünyanın farklı birçok noktasından geliştirilen modelleri elemeyi başardı.
İşte, Türkiye’nin güzellikleriyle büyüleyen modelleri…
Miss AI yarışmasının finalistleri arasında yer alan Seren Ay ve Asena İlik, güzellikleriyle görenleri şaşkına çevirmeyi başarıyor. Sosyal medya hesaplarından binlerce takipçiye ulaşan modellerin yapay zeka ile oluşturulan fotoğrafları beğeni yağmuruna tutulmaya devam ediyor.
Sosyal medya platformlarında Seren Ay'ın 11 bin, Asena İlik'in ise 29 bin civarında takipçisi bulunuyor.