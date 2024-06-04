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Dünyanın ilk yapay zeka güzellik yarışmasında finalistler belli oldu! İşte, finale kalan Türk modeller…

Dünyanın ilk yapay zeka güzellik yarışmasında finalistler belli oldu! İşte, finale kalan Türk modeller… Yapay zeka ile oluşturulmuş modellerinin olduğu bir güzellik yarışması düzenlendi. Dünyada ilk kez yapılan bu yarışmada finale çıkan 10 aday güzellikleriyle görenleri büyülemeyi başardı. Finale yükselen adaylar arasında yer Türk modeller yarışmaya damga vurdu.