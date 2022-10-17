Eda Ece'den Lübnan'a çıkarma! Kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu...

Eda Ece'den Lübnan'a çıkarma! Kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu...

Ödül almak üzere Lübnan'a giden Eda Ece, güzelliği ile sosyal medyaya damga vurdu. Güzel ismin elbisesi ve makyajı, ödül törenini gölgede bıraktı.

20 Haziran 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Eda Ece, ilk başrol deneyimini Pis Yedili dizisi sayesinde yaşadı.

Bu dizide hayat verdiği Günçiçek karakteri ile tanınmaya başlayan Eda Ece akabinde Beni Böyle Sev bve İlişki Durumu: Karışık dizilerinde yer aldı.

Ece'nin asıl tanınması ise Yasak Elma sayesinde oldu. Yasak Elma'da Yıldız'a hayat vermeye başlayan Eda Ece, dünya çapında adını duyurmayı başardı.

Yıldız karakterinden sonra birçok alanda ödüller de alan Eda Ece, oyunculuğu ve güzelliği ile göz dolduruyor.

Son olarak Lübnan'a giden ve orada ödül alan Eda Ece, güzelliği ile ödül törenine damga vurdu.

Siyah beyaz bir elbise giyen ve ödül töreninde salınan Eda Ece, o anları sosyal medya üzerinden paylaştı.

Mutluluğu gözlerinden okunan Eda Ece'nin güzelliğine sosyal medya üzerindeki hayranları kayıtsız kalamadı.

Başarılı ve genç oyuncunun sosyal medyadan yayınladığı Lübnan karelerine yorum ve beğeni yağdı.

Eda Ece büyüledi

Siyah - beyaz ve dekolteli bir elbise giyen Eda Ece, ödülünü elinde tuttuğu anları sosyal medyadan yayınladı.

Ödülünü aldıkta sonraki mutluluğu gözlerinden okunan Ece, güzelliği ile Lübnan dünyasını kendisine hayran bıraktı.

Sosyal medyadan yayınladığı pozlarda emeği geçenlere de teşekkür eden Ece'ye, "Geç oldu ama güzel oldu daha iyilerine bebegim" "Kraliçe" "Eda canım"

"Peri masallarında ki o prensesler olur ya tıpkı onun gibisin Eda Ece" "Eda asiri guzelsin.Cokkkkk tatlisin tam bir star" yorumları yapıldı.

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