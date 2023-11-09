Engin Polat tutuklanmadan önce bakın ne istemiş! O talebi reddedildi..."Bu sonu biliyordu" Tutuklu yargılanan Dilan Polat ve Engin Polat davasında her gün yeni bir gelişme açığa çıkıyor. Son olarak Engin Polat'ın Vali Gül'den isteği ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Sosyal medyadaki görkemli yaşantıları parmaklıklar arkasında taşınan Polat çifti, tutuklu yargılanıyor.

Kara para aklama, vergi kaçakçılığı, örgüt kurma gibi birçok suçtan soruşturma açılan Dilan Polat ve Engin Polat davası, milyonlar tarafından takip ediliyor.

Polat davasının ilk gününden bu yana takipçisi olan isimlerin arasında yer alan Gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medya hesabından bir detayı paylaştı.

Engin Polat'ın İstanbul Valisi Gül'den isteği duyanlar şoke etti.

Aracına çakar istedi

İddialara göre; Polat, İstanbul Valiliği'ne yaptığı başvuruda, "Önemli bir iş insanıyım. Can güvenliğim tehlikede. Bu nedenle, polis koruması ve aracıma çakar verilmesini talep ediyorum" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül ise Polat'ın talebini reddetti.