Ensonhaber YouTube kanalı günden güne güçleniyor

ENSONHABER YOUTUBE KANALINA ABONE OLUN

Dünya değişiyor, insanlar artık haber ihtiyacının tamamını dijitalden karşılamaya başladı.

Milyonlarca okurunun karşısına her gün efsane manşetlerle çıkan Ensonhaber, YouTube kanalında da abonelerine özel içerikler sunmaya başladı.

YOUTUBE'DA KADROMUZ GÜÇLENİYOR

Rasim Ozan Kütahyalı'nın sıcak gündem yorumları, Sevda Türküsev'in sosyal yaşamdan magazine yaptığı tespitler ve tarihçi Mustafa Armağan'ın anlatımları YouTube kanalımızda yer alıyor.

ERSAN ŞEN ENSONHABER YOUTUBE KANALINDA

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen de Ensonhaberli oldu.

Ersan Hoca, haftada 1 gün Ensonhaber YouTube kanalında gündem yorumlarıyla karşınızda olacak.

BİLGİSEL VİDEOLAR

Bu programların yanı sıra; özel içerik editörlerimiz Meliha Ünal, Gülnihal Kaya ve Onur Çavuşoğlu bilgisel videolarla karşınızda.

SOKAK RÖPORTAJLARI

Türkiye'nin farklı noktalarında sahaya inerek halkın nabzını ölçtüğümüz sokak röportajlarımız da kanalımızda yer almaya devam ediyor. Ensonhaber muhabirlerinin sürekli olarak yaptığı sokak röportajları Ensonhaber YouTube kanalında yayınlanıyor.

ÖZEL RÖPORTAJLAR

Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ise, Son Durum programına konuk ettiği özel isimlerle karşınıza çıkıyor..