Uzak Şehir 51. bölüm 3. fragman: Sürpriz evlilik teklifi...

Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın paylaştığı Uzak Şehir, yeni bölümüyle izleyicisini yine bu akşam ekran başına kilitleyecek.

51. bölüm öncesi paylaşılan üçüncü fragmanda Cihan’ın Alya’ya evlilik teklifi ettiği anlar seyirciyi büyüledi.

Yeni bölümde Cihan’ın, Cihan Deniz’i Boran’ın eline bırakmamak adına Ecmel’in evini ateşe vermesi, iki aile arasındaki ipleri tamamen kopardı.

Öte yandan fragmanda öne çıkan romantik sahne, izleyicinin kalbini fethetti.

Cihan’ın Alya’ya yüzük uzatarak, “Sen benim karımsın ve bu yüzüğü takmanı istiyorum...” sözleriyle yaptığı çıkış, adeta bir evlilik teklifine dönüştü.

Alya’nın “Seve seve” yanıtı ise bölüme damga vurdu.

İşte, Uzak Şehir 51. bölüm 3. fragmanı...