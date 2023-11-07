Fatih Portakal: Erdoğan'ın dediği gibi 'Bay bay Kemal' oldu Gazeteci Portakal, Kılıçdaroğlu'nun bir yılda dört kez yenildiğini söyledi. Sözcü TV sunucusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı ifadenin gerçeğe dönüştüğünü anlattı.

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ensonhaber.com

CHP'nin liderlik koltuğunda yaşanan değişimin yankıları sürüyor.

Manisa Milletvekili Özgür Özel, partinin 38'inci kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenerek genel başkanlık koltuğunu devraldı.

Ana muhalefet partisinde yönetim, ikinci turda "değişimciler" olarak anılan kesime geçti.

Sözcü TV'de ana haber bültenini sunan Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'nun koltuğundan edilmesini yorumladı.

"Kılıçdaroğlu'nu üç gün konuşacağız, dördüncü gün unutacağız"

Portakal, "Bundan böyle artık Özgür Özel'i konuşacağız. Lider kumaşı var mıdır yok mudur, onu zaman gösterecek." dedi ve şunları anlattı:

Kemal Kılıçdaroğlu'nu artık üç gün konuşacağız. Dördüncü gün unutacağız. İyi de oldu gittiği. Bak, net bir şekilde söylüyorum: İyi de oldu gittiği.

"Erdoğan'ın dediği gibi oldu"

Kılıçdaroğlu için "Gitmesi çok kötü oldu." diyen Portakal, "Bu kadar rezil bir şekilde gidilemezdi. Gerçekten gidilemezdi." ifadelerini kullanırken şöyle konuştu:

Ben kendi duygularımı anlatıyorum ama birçok insan da sokakta böyle düşünüyor.



Düşünsenize, ikinci tura gidiyorsunuz artık. İnsan utanır artık. Bırakır, 'Arkadaşlar ben gitmiyorum seçime. İkinci tura gitmiyorum.' der.



Onu bile göze aldı, ikinci tura gitti. Böyle mi olmalıydı gidişi? Hayır. Ama Erdoğan'ın dediği gibi 'Bay bay Kemal' oldu.

"Bir yılda dört kez yenildi"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun peş peşe aldığı yenilgilere dikkati çeken Fatih Portakal, söz konusu ismin CHP delegesi tarafından da istenmediğini dile getirdi.

Gazeteci Portakal, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: