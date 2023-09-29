Fenerbahçe'ye sponsor olmuşlardı! Dilan Polat'a Ali Koç darbesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un adı son günlerde kara para aklama iddialarına karışan Dilan Polat'ın sponsorluklarının iptal edilmesini istediği iddia edildi..

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Son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Dilan Polat ve eşi Engin Polat sosyal medyada gündemden düşmüyor.

Lüks yaşantısı ile son dönemin en çok dikkat çeken ismi olan sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat yeniden gündeme oturdu.

Haklarında çıkan kara para aklama iddiaları günlerdir konuşulan Dilan Polat ve eşi Engin Polat bu iddiaları sosyal medya hesaplarından yalanlamışlardı.

Dilan Polat katıldığı bir televizyon programında gelir kaynaklarını ve yüzlerce şubesi olduğunu dile getirerek bu iddiaları yalanladı.

Dilan Polat, kara para aklama iddialarına "Ülkesine döviz sokan insanlarız biz. Herkes denetleniyor, rahat olun. Sen denetleniyorsan ben yüz denetleniyorum, rahat ol. Sen benim devletimi bu şekilde küçümseyemezsin, devletim herkesi denetler, kurban olduğum devlet" diyerek yanıt vermişti.

Dilan Polat ve eşi geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'nin Kadın Voleybol takımına sponsor olarak gündeme gelmişti.

Ali Koç'un, Dilan Polat ve Engin Polat’ın sponsorluklarının iptal edilmesi için talimat verdiği iddia ediliyor.

İddiaya göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Polat ailesi hakkında çıkan haberlerden rahatsız olduğu ve sponsorluğun iptali için gerekli işlemlerin yapılması için talimat verdiği belirtildi.