Fenomen trafik polisi şikayet edildi: İşte cezası

Sosyal medyada yayınladığı mizahi videolarla insanlara trafik kurallarını anlatan trafik polisi Serkan Durmuş, şikayet edildi.

Şikayetin ardından başlatılan soruşturmada Durmuş'a ceza verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından cezalandırılan memur, görev dışı çabaları nedeniyle iki ayrı uyarıya maruz kaldı.

Gazeteci Rojda Altıntaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Durmuş'un kısa süreli görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Hakkında başlatılan disiplin soruşturma kapsamında "Yetkili olmadığı halde kamuoyuna bilgi vermek" fiilinden maaş kesimi cezası ve kısa süreli görevden uzaklaştırma cezası, "görev sırasında yasaklanan davranışlarda bulunmak" fiilinden ise uyarı cezası verildi.