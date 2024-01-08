Finalde bayılmıştı! MasterChef Tahsin'den Esra'ya tebrik! İşte böyle kutladı...

MasterChef Türkiye All Star 2023'ün şampiyonu dün akşam gerçekleşen finalin ardından belli oldu.
Esra ve Tahsin'in son ikiye kaldığı MasterChef'in finali büyük heyecan uyandırdı. Şampiyon olabilmek için son kez tezgah başına geçen Esra ve Tahsin tabaklarını şeflerin beğenisine sundu.
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yaptıkları değerlendirmelerin ardından puanlarını verdi.
Rakibinden daha lezzetli ve başarılı tabaklar yapan Esra Tokelli, MasterChef Türkiye All Star'ın şampiyonu oldu.
Yarışmayı ikinci sırada tamamlayan Tahsin final gecesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Esra Tokelli'yi tebrik etti.
Tahsin, Instagram hesabından Esra ile bir fotoğrafını paylaşarak "Kocaman bir başarı tebrik ederim" notunu ekledi.
İşte Tahsin'in o paylaşımı...