Haberler



Medya



Finalde bayılmıştı! MasterChef Tahsin'den Esra'ya tebrik! İşte böyle kutladı...

Finalde bayılmıştı! MasterChef Tahsin'den Esra'ya tebrik! İşte böyle kutladı... MasterChef Türkiye'yi ikinci olarak tamamlayan Tahsin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile şampiyon olan Esra Tokelli'yi tebrik etti. İşte Tahsin'in o paylaşımı..