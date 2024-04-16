Gaddar’ın Aydan’ı Sümeyye Aydoğan gömleğini sıyırdı sosyal medya alev aldı! "Ateş parçası mübarek…" Gaddar’ın güzel oyuncusu Sümeyye Aydoğan sosyal medya pozlarıyla gündemin nabzını tutmaya devam ediyor. Güzel oyuncu bu kez gömleğini omuzlarından sıyırdı bakanın içi eridi…

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Yaz sezonunda rol aldığı dizilerle yıldızını parlatmayı başaran güzel oyuncu Sümeyye Aydoğan başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dillerden düşmüyor.

Serenay Sarıkaya’ya benzetilen genç oyuncu şimdilerde NOW TV ekranlarında seyirciyle buluşmaya devam eden ve başarılı bir yayın hayatı olan Gaddar dizisiyle ekranlara geliyor.

Çağatay Ulusoy ile başrolleri paylaştığı dizide Aydan isimli bir genç kıza hayat veren Aydoğan oyunculuğu ile de alkışları topluyor.

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya pozlarıyla da gündemde sıkça adından söz ettiren Aydoğan paylaştığı son karelerde adeta sosyal medyayı yaktı geçti.

Cesur pozlarıyla beğeni toplamaya devam eden güzel oyuncu yaptığı son paylaşımda gömleğini sıyırdı bakanlar adeta eridi.

İşte, Sümeyye Aydoğan’dan dudak ısırtan pozlar…