Gönül Dağı 112. bölüm fragmanı: Selma basıldı, Taner çıldıracak… TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda işler karışacak. Son bölümüyle reytinglerde zirveye oturan diziden yeni fragman geldi. Selma ve Taner'in aşkı yarım kalacak... İşte Gönül Dağı 112. bölüm fragmanı!

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ensonhaber.com

Türkiye'nin sevilen televizyon dizilerinden biri olan Gönül Dağı, son bölümüyle büyük ilgi gördü.

Gönül Dağı, Anadolu'nun sıcakkanlı ve sevecen insanlarının yaşamlarını işleyen sıcacık bir dizi olarak dikkat çekiyor.

Her hafta reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor. Dizinin en çok merakla beklenen bölümlerinden biri, Selma ve Taner karakterlerinin aşk hikayesi olmuştu.

Diziseverler, her hafta yeni bölümü heyecanla beklerken, gelecek bölümde neler olacağını merak ediyorlar. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Zafer, Selma'yı bırakmıyor!

Taner ve Selma bir süre ilişkilerini herkesten gizlemeye karar verdi. Ancak duyguları onları ele veriyordu.

Kasabada yaşanan elektrik kesintisi çözüme kavuştu. Öte yandan Selma’yı istemeye gelen Zafer, Selma’nın peşini bırakmayacak.

Zafer, Selma’nın kapısına dayanacak. Peki Taner bu durumda ne yapacak? İşte yeni bölüm fragmanı…