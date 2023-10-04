Gönül Dağı'nda yürek yakan veda! O ismi apar topar gönderdiler... Duyan, gören inanamadı!

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, dördüncü sezona hızlı bir giriş yaptı.
Dizinin dördüncü sezonu hem güldürdü hem de ağlattı ancak reytingleri bir kez daha ezip geçti.
Yeni oyuncular ve 8 yıllık zaman atlamasıyla devam eden diziden giden bazı oyuncular ise şoke etti.
Bu oyunculardan birisi de Elif Hemşire karakterine hayat veren Zümre Meğreli oldu.
Zümre Meğreli, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve diziye dönmemek üzere veda etti.
Herkesi duygulandıran veda
Zümre Meğreli sosyal medya hesabından Gönül Dağı seyircisine şu sözlerle veda etti;
Dolu dolu üç yıl ve tam 103 bölüm boyunca bu yolda beni asla yalnız bırakmayan başta siz değerli izleyicilerimiz olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim.
Elif’le birlikte ağlayan birlikte gülen herkesin yüreğinde bir iz bırakmış olmak en büyük dileğim.
Yazdıklarınızı görüyorum, üzüntünüz ve iyi dilekleriniz hepsi benim için çok değerli. Buraya sığmayacak anılarla, dostluklarla. Hoşçakal Gönül Dağı.