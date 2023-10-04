Gönül Dağı'nda yürek yakan veda! O ismi apar topar gönderdiler... Duyan, gören inanamadı! TRT ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Gönül Dağı, yeni sezondaki bazı kayıplarla gündemden düşmüyor.

ensonhaber.com

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, dördüncü sezona hızlı bir giriş yaptı.

Dizinin dördüncü sezonu hem güldürdü hem de ağlattı ancak reytingleri bir kez daha ezip geçti.

Yeni oyuncular ve 8 yıllık zaman atlamasıyla devam eden diziden giden bazı oyuncular ise şoke etti.

Bu oyunculardan birisi de Elif Hemşire karakterine hayat veren Zümre Meğreli oldu.

Zümre Meğreli, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve diziye dönmemek üzere veda etti.

Herkesi duygulandıran veda

Zümre Meğreli sosyal medya hesabından Gönül Dağı seyircisine şu sözlerle veda etti;