Güller ve Günahlar'ın minik Kader'i bakın kaç yaşında çıktı!

Kanal D’nin dizisi Güller ve Günahlar, Murat Yıldırım ile Cemre Baysel'in başrolü ile cumartesi akşamları yayınlanıyor.

Dizinin en minik oyuncusu "Kader" ise Yeşilçam’ın Gülşah'ına benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Yade Arayıcı'nın canlandırdığı karakterin topladığı beğeni minik oyuncuyu gündeme taşıdı.

İzleyiciler, Kader'in hem performansına hem tatlılığına vuruldu.

Üstelik yaşını duyanlar ise bir kez daha şoke oldu.

DAHA 8 YAŞINDA

Yade Arayıcı, 2017 yılında İstanbul’da dünyaya geldi ve 2025 yılı itibarıyla 8 yaşında.

Bebeklik yıllarından beri ekran önünde olan Yade'nin ilk projesi ise Bir Gece Masalı oldu.

Şimdilerde Güller ve Günahlar dizisinde rol alan Yade Arayıcı, beğeni toplamaya devam ediyor.