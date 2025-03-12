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Haber Merkezi

Yıllardır iktidarı özgürlükler, demokrasi ve adalet açısından eleştiren muhalefet kanadının içler acısı hali...

Terörsüz Türkiye döneminin başından itibaren yaptığı analiz ve tespitleri gündem olan, neredeyse tüm iddiaları gerçekleşen Rasim Ozan Kütahyalı ile Halk TV de konuya ilişkin röportaj yaptı.

"Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, sürece dair çok çarpıcı bilgileri Halk TV YouTube kanalında açıkladı" şeklinde duyurulan röportaj, Halk TV YouTube kanalında yayınlandı.

KANALDAN İSTİFA ETTİLER

Röportajın yayınlanmasından sonra, kendilerini adalet ve ifade özgürlüğü savunucusu olarak gören kanalın tanınmış programcılarından Serpil Yılmaz, Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan ve Barış Pehlivan, çalıştıkları kurumda farklı bir sese tahammül edemedi.

Adeta kazan kaldıran söz konusu isimler, önce X hesaplarından açıklamalarda bulundu, sonra kanaldan istifalarını duyurdu.

RÖPORTAJ YAYINDAN KALDIRILDI

Söz konusu röportaj adeta Halk TV'de taşları yerinden oynatırken hem çalışanlar hem de okuyuculardan tepkiler art arda geldi.

İstifalara neden olan Kütahyalı röportajı, tüm yaşananlardan sonra yayından kaldırıldı.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SAVUNUCUSU HALK TV GAZETECİLERİ"

Yaptıkları her programda, adalet söylemleri ile kitleleri etkileyen, kendilerini ifade özgürlüğü bekçisi olarak gören isimler, Türkiye gündeminin en önemli konularından biri hakkında kendileri gibi düşünmeyen birinin açıklamalarını, aldıkları tavırlarla yayından kaldırtmış oldu.

KANAL SAHİBİ 'YOL KAZASI' DEDİ

Kanaldaki 5 gazetecinin istifası sonrası tartışmalar sürerken bir açıklama da kanal sahibi Cafer Mahiroğlu'ndan geldi.

Mahiroğlu, açıklamasında, Rasim Ozan Kütahyalı’nın ne kendisiyle, ne de kanalın yayın çizgisiyle uzaktan yakından ilişkisi olmadığını belirterek, "Bu tamamen bir yol kazasıdır." dedi.