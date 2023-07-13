Hindistan yine bildiğimiz gibi! Sel suları mahalleye timsah getirdi, vatandaşların aklı çıktı Hindistan'da sel basan bir mahallede ortaya çıkan timsah, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. O anlar kayda alınırken, bazı vatandaşların timsahın etrafında dolaşması da dikkati çekti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin Her gün birbirinden ilginç olaylarla gündeme gelen Hindistan, sel felaketi ile boğuşuyor. Hindistan'ın Ambala bölgesini esir alan, birçok vatandaşı da evsiz bıraktı. Sel felaketiyle yüzleşenler, bir yandan ise timsah korkusu yaşadı. Bölgeye sel sularıyla birlikte gelen timsah, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Gören telefona sarıldı Hindistan'ın Ambala bölgesini esir alan selle gelen timsah, afetzedelere korku dolu anlar yaşattı. Selle boğuşan vatandaşlar, timsahı görünce neye uğradıklarını şaşırdı. Bazıları telefonla kayıt alırken, bazıları ise timsahın etrafında dolaştı.