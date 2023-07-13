Her gün birbirinden ilginç olaylarla gündeme gelen Hindistan, sel felaketi ile boğuşuyor.
Hindistan'ın Ambala bölgesini esir alan, birçok vatandaşı da evsiz bıraktı. Sel felaketiyle yüzleşenler, bir yandan ise timsah korkusu yaşadı.
Bölgeye sel sularıyla birlikte gelen timsah, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Gören telefona sarıldı
Hindistan'ın Ambala bölgesini esir alan selle gelen timsah, afetzedelere korku dolu anlar yaşattı.
Selle boğuşan vatandaşlar, timsahı görünce neye uğradıklarını şaşırdı. Bazıları telefonla kayıt alırken, bazıları ise timsahın etrafında dolaştı.