İnci Taneleri bitti mi? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor?

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri 15 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelen 44. bölümünün ardından sezon finaline girmişti.

İnci Taneleri dizisinin yeni sezon tarihi uzun süredir merak ediliyor. Dizinin hayranları 3. sezonun başlayacağı tarihi öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Kanal D ekranlarında 2 sezondur izleyiciyle buluşan İnci Taneleri hikayesiyle ve karakterleriyle izleyicilerden tam not alıyor.

İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Rıza Kocaoğlu ve Yasemin Baştan gibi isimler bulunuyor.

Peki, İnci Taneleri 3. sezon ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

İnci Taneleri 3. sezon ne zaman başlıyor?

İnci Taneleri dizisinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Henüz yapım ekibi veya Kanal D’den konu hakkında bir açıklama yapılmadı.

Ancak kulislerde dolaşan iddialara göre İnci Taneleri’nin 3. sezonunun Ocak 2026’da başlaması bekleniyor.

Net tarih önümüzdeki günlerde belli olacak...