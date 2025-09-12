İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri 3. sezon tarihi...

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri 15 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelen 44. bölümünün ardından sezon finaline girmişti.
İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Rıza Kocaoğlu ve Yasemin Baştan gibi isimler bulunuyor.
Kanal D ekranlarında 2 sezondur izleyiciyle buluşan İnci Taneleri hikayesiyle ve karakterleriyle izleyiciden tam not alıyor.
İnci Taneleri dizisi yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın, kaybettiklerini bulabilme mücadelesini ekrana taşıyor.
İnci Taneleri dizisinin yeni sezon tarihi uzun süredir merak ediliyor. Dizinin hayranları 3. sezonun başlayacağı tarihi öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
Peki, İnci Taneleri 3. sezon ne zaman başlayacak? İşte o tarih...
İnci Taneleri 3. sezon ne zaman başlıyor?
İnci Taneleri dizisinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz...