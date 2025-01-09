İnternetten dolap aldı, içinden bakın ne çıktı...

Yağmur Dinç

TikTok kullanıcısı Amanda DeWitt, bir mobilya parçası aldı ve hayatı değişti.

DeWitt, Facebook pazaryerinde hayalindeki mobilyayı fiyatının çok altında satın aldı.

Takipçileriyle paylaştığı videosunda "Muhteşem Louis XVI büfesini buldum, bu yüzden tabii ki satın aldım" ifadelerini kullandı .

Eve getirdiği dolabın çekmecelerini kontrol etmeye başlayan Amanda, gözlerine inanamadı.

SERVET DOLUYDU

Dolabın içinin Hermes marka turuncu kutular ve Tiffany&Co mavi kutularıyla dolu olduğunu fark etti.

Kutuları açtığında ise altın çerçeveli Hermes marka porselen tabaklar buldu.

Tanesi yaklaşık 250 dolara (yaklaşık 8.8 bin TL) satılan bu tabaklardan toplamda 12 adet çıktı.

Dolaptan çıkan bu değerli eşyaların unutulmuş olabileceğini düşünen Amanda, dolabın satıcısıyla hemen iletişime geçti.

Satıcı, eşyaların düğünlerinden kalma özel bir çini koleksiyonu olduğunu belirtti.