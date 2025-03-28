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İşte Benim Stilim 1. bölüm fragmanı: Jüride ilk gerginlik! "Kaos geri döndü"

İşte Benim Stilim 1. bölüm fragmanı: Jüride ilk gerginlik! "Kaos geri döndü" Tv8'in yeniden yayınlamaya karar verdiği İşte Benim Stilim programının ilk fragmanı yayınlandı. Fragmana, yine gergin anlar damga vurdu.