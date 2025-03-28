Yağmur Uçar
Fenomen yarışma programı İşte Benim Stilim, TV8 ekranlarında geri dönüyor.
Geçen dönemlerine ait bölümleri dahi hala ilgi gören yarışma, izleyicileri yeniden heyecanlandırdı.
Daha önce jürisinde rahmetli Nur Yerlitaş, Ivana Sert ve Kemal Doğulu'nun yer aldığı programın jüri üyeleri belli oldu.
İvana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer'in yer aldığı yeni sezonu yine Öykü Serter sunacak.
İLK FRAGMAN
31 Mart Pazartesi günü yayına başlayacak olan yarışmadan ilk fragman da geldi.
Stillerin yarıştığı programda ilk günden gerginlikler başladı.