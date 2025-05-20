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İşte Benim Stilim'e 2 tanıdık isim: Son halleri dikkat çekti

İşte Benim Stilim'e 2 tanıdık isim: Son halleri dikkat çekti İşte Benim Stilim'in eski yarışmacılardan Ayşenur Balcı ve Emel Özkızıltaş, yeniden yarışmaya katıldı.