İşte Benim Stilim'e 2 tanıdık isim: Son halleri dikkat çekti

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Yayınlandığı dönemin efsane yarışması İşte Benim Stilim'e katıldıktan sonra Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında hosteslik yapan Emel Özkızıltaş uzun zamandır ortalıkta yoktu.
Aynı şekilde İşte Benim Stilim yarışmasının unutulmaz isimleri arasında yer alan Ayşenur Balcı da ekranlardan uzaklaştı.
Öykü Serter'in sunumuyla yeniden başlayan fenomen yarışma İşte Benim Stilim yarışmasından sürpriz bir karar geldi.
ESKİ YARIŞMACILAR DÖNDÜ
Reytingler istenen seviyeye ulaşamayınca eski sezonlardan iki popüler yarışmacının programa döneceği açıklanmıştı.
Programa dönen isimler Ayşenur Balcı ve Emel Özkızıltaş oldu.
Balcı ve Özkızıltaş'ın son halleri ise izleyicileri şoke etti.