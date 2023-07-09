Birçok dizi ve filmde yer alan, aynı zaman MFÖ grubunun üyesi olan Özkan Uğur, yaşama veda etti.
Lenf kanseriyle mücadele eden Uğur, 69 yaşındaydı.
Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından Özkan Uğur'un ailesi merak konusu oldu.
Evli ve bir çocuk babası olan Uğur'un oğlunu görenler gözlerine inanamadı.
Özkan Uğur'un biriciği
Özkan Uğur'un 27 yaşındaki oğlu Alişan Uğur, babasının izinden giderek sanatla ilgilendi.
Üç Kuruş ve Erşan Kuneri'de rol alan Uğur, kariyerini bu doğrultuda devam ettiriyor.
Alişan Uğur'un babasının gençliğine benzerliği ise dikkat çekiyor.