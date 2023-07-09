İşte Özkan Uğur'un oğlu! "Babasının genç hali" Lenf kanserine yenik düşen oyuncu ve müzisyen Özkan Uğur, hayatını kaybetti. Usta sanatçının oğlu ise merak konusu oldu. Alişan Uğur'u görenler, tıpkı babasının gençliğine benzetti.

Birçok dizi ve filmde yer alan, aynı zaman MFÖ grubunun üyesi olan Özkan Uğur, yaşama veda etti.

Lenf kanseriyle mücadele eden Uğur, 69 yaşındaydı.

Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından Özkan Uğur'un ailesi merak konusu oldu.

Evli ve bir çocuk babası olan Uğur'un oğlunu görenler gözlerine inanamadı.

Özkan Uğur'un biriciği

Özkan Uğur'un 27 yaşındaki oğlu Alişan Uğur, babasının izinden giderek sanatla ilgilendi.

Üç Kuruş ve Erşan Kuneri'de rol alan Uğur, kariyerini bu doğrultuda devam ettiriyor.

Alişan Uğur'un babasının gençliğine benzerliği ise dikkat çekiyor.