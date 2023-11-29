Kanal D’den seyirciyi kızdıran karar: Apar topar yayından kaldırıldı Kanal D’nin sevilerek izlenen dizisinden izleyicilere kötü haber geldi. Birçok yıldız ismin kadroda yer aldığı dizi final kararı aldı.

ensonhaber.com

Ünlü televizyon kanalı Kanal D'nin popüler dizilerinden biri olan ve birçok ünlü oyuncunun yer aldığı diziden izleyicilere kötü haber geldi.

Kanal D'nin sevilen dizisi ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

Uzun bir süredir izleyicilerin ilgiyle takip ettiği bu dizi, büyük bir hayran kitlesine sahip ve sevilen oyuncuların performanslarıyla dikkat çekiyordu.

Ancak, izleyiciler için beklenmedik bir durum söz konusu oldu ve dizinin final yapma kararı alındı.

Dizinin bu kararı, sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Bir Derdim Var dizisi final yapıyor!

Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat’ın yer aldığı Bir Derdim Var dizisi ekranlara veda ediyor. Kanal D’nin bu kararı, dizinin hayranlarını oldukça kızdırdı. Gelen tepkilerin ardından Kanal D sessizliğini koruyor.