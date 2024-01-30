Karabağ Savaşı gazileri, AA'nın seçtiği "Yılın Kareleri"ni oyladı İkinci Karabağ Savaşı'nda yer alan Azerbaycanlı gaziler, Anadolu Ajansı'nın 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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AA & Ensonhaber

İkinci Karabağ Savaşı'nın ilk saatlerinden itibaren ön saflarda çarpışarak Ermenistan ordusunun savunma hattını yaran ve mevzilerini ele geçiren ekiplerin içerisinde yer alan özel kuvvetler mensubu Mahir Memmedov ve Elvin Abbasov, Anadolu Ajansı'nın (AA) derlediği "Yılın Kareleri" adaylarını oyladı.



Gaziler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Fotoğrafları birlikte seçtiler

Seçimlerini ortak yapan gaziler, "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Eksi"de operasyon", Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı" ve Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" karelerine oy kullandı.

Gazilerin "Çevre-Yaşam" kategorisindeki tercihleri ise Gürdoğan'ın "Zamanın Donduğu An" ve Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda" kareleri oldu.

"Spor" kategorisinde Fatemeh Bahrami imzalı "Engel Tanımayan" ve Filip Stevanovic'in "Koparırken" fotoğraflarını seçen gaziler, "Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "209. saat" ve Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan" fotoğraflarına oy verdi.

"Dünyamızda barış olmasını arzu ediyoruz"

Gaziler, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğrafını tercih etti.

Memmedov, masum insanların ölümünü ve savaşları gösteren bazı karelerin üzüntü verici olduğunu belirterek şunları söyledi: