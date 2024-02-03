Kardeşlerim'in Asiye'si incecik beliyle objektife döndü, takipçileri çıldırdı! "Çay bardağı mübarek" Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, cesur kombini ile takipçilerinin içini ısıttı.

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Sana Bir Sır Vereceğim, Aşk Yeniden, Karadayı ve Kırmızı Oda gibi dizilerde rol alan oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kardeşlerim'e devam ediyor.

Asiye karakteriyle iyice ünlenen Coşkun, takipçi kitlesini de arttırıyor.

19 yaşındaki Su Burcu Yazgı, Instagram'ı aktif olarak kullanan ünlülerden.

Genç yıldız, cesur seçimleriyle sosyal medyaya damga vuruyor.

İnce belli

Soğuk havada belini açıkta bırakan Su Burcu, fiziğini ortaya koydu.

Güzel oyuncunun fit görüntüsü, takipçilerinden tam not aldı.

İşte Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı'dan o paylaşım...