Kesinleşti: O Ses Türkiye 2025 jürisinde bir ilk!
Haber Merkezi

TV8'nin sevilen ses yarışması O Ses Türkiye, geri dönüyor.

Son olarak 2022'de yayınlanan yarışma, 2025 yılına damga vurmaya hazırlanıyor.

Acun Ilıcalı'nın duyurduğu 25 Ocak tarihinde ekranda olacak olan O Ses Türkiye için jüri heyecanı yüksek.

Yarışmada bu sene jüri koltuğunda yer alacak isimler merak konusu iken duyanları şaşırtan haber geldi.

JÜRİDE İLK KEZ

O Ses Türkiye 2025'in jüri üyeleri kesinleşti.

2. sayfa'nın haberine göre; Jüride, Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Hadise'nin yer alacağı öğrenildi.

"Diva Bebe" lakaplı Melike Şahin, ilk kez programda yer alacak.

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Yağmur Dinç
Editor