Haber Merkezi
TV8'nin sevilen ses yarışması O Ses Türkiye, geri dönüyor.
Son olarak 2022'de yayınlanan yarışma, 2025 yılına damga vurmaya hazırlanıyor.
Acun Ilıcalı'nın duyurduğu 25 Ocak tarihinde ekranda olacak olan O Ses Türkiye için jüri heyecanı yüksek.
Yarışmada bu sene jüri koltuğunda yer alacak isimler merak konusu iken duyanları şaşırtan haber geldi.
JÜRİDE İLK KEZ
O Ses Türkiye 2025'in jüri üyeleri kesinleşti.
2. sayfa'nın haberine göre; Jüride, Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Hadise'nin yer alacağı öğrenildi.
"Diva Bebe" lakaplı Melike Şahin, ilk kez programda yer alacak.