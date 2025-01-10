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Kesinleşti: O Ses Türkiye 2025 jürisinde bir ilk! "Diva Bebe" koltuğa oturacak...

Kesinleşti: O Ses Türkiye 2025 jürisinde bir ilk! "Diva Bebe" koltuğa oturacak... 25 Ocak'ta yeniden ekranlara dönecek olan O Ses Türkiye'nin jürileri belli oldu. Jüride, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz, Hadise ve ilk kez Melike Şahin'in yer alacağı öğrenildi.