Taşacak Bu Deniz bu akşam (27 Şubat) yok mu, neden? Yayınlanmama sebebi...

TRT 1'in cuma akşamlarına damga vuran ve dört gözle beklenen dizisi Taşacak Bu Deniz, bu hafta ekrana gelmeyecek.

27 Şubat Cuma akşamki bölümü bekleyen izleyiciler, yayın akışında göremeyince arama motorlarına yöneldi.

"Bu akşam Taşacak Bu Deniz neden yok" sorusu yöneltilirken, yayınlanmama sebebi de netleşti.

Peki; Taşacak Bu Deniz yok mu, neden, ne zaman yayınlanacak? İşte, 27 Şubat 2026 yayın akışı ve yeni bölüm tarihi...

TAŞACAK BU DENİZ NEDEN YOK 27 ŞUBAT 2026

TRT1'in resmi internet sitesinde yer alan yayın programına göre, milli futbol maçı nedeniyle Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

Türkiye, 27 Şubat 2026 FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu üçüncü maçında Sırbistan'a konuk olacak.

Yeni bölüm ise 6 Mart Cuma akşamı ekranda olacak.