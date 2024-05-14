Kızılcık Şerbeti 63. bölüm 2. fragman: Doğa Fatih'e geri dönüyor! İzleyici çıldıracak Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde yer yerinden oynayacak. Fatih, Doğa'yla tekrar barışmak istediğini söylüyor. Doğa'nın kararı izleyicileri çileden çıkaracak. İşte Kızılcık Şerbeti 63. bölüm 2. fragman...

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ensonhaber.com

Cuma gecelerinin vazgeçilmezi, Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yine ekran başındakileri büyülemeye hazırlanıyor.

Başrollerini Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi televizyon dünyasının sevilen yıldızlarının paylaştığı bu dizi, her hafta olduğu gibi bu Cuma da seyircileriyle buluşacak.

Son yayınlanan nefes kesen bölümün ardından, merakla beklenen yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Doğa Fatih'e dönüyor

Fatih'in Doğa kıskançlığı giderek büyüyor. Görkem'le evliliği ise sallantıda.

Öte yandan Giray ve Doğa ilişkisi tam gaz devam ederken seyircileri şaşırtan bir hareket geldi.

Fatih Doğa'ya onu geri istediğini söylüyor. Doğa'nın kabul edişi izleyicileri çileden çıkaracak.

İşte Kızılcık Şerbeti 63. bölüm 2. fragman...