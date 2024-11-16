Yağmur Dinç
vrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ahmet Mümtaz Taylan ve Sibel Taşçıoğlu'nun rol aldığı Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz cuma günü 76. bölümüyle izleyicisiyle buluştu.
Yönetmen koltuğunda Ketche'nin (Hakan Kırvavaç) oturduğu, senaryosunu Zeynep Gür ve Melis Civelek'in kaleme aldığı dizi, ilgiyle takip edildi.
Yeni bölümü bekleyen izleyiciler, fragman ile bir nebze merakını giderdi.
Kızılcık Şerbeti 77. bölüm 1. fragmanı ise izleyenleri şoke etti. Fragmana Doğa'nın yeni hayatı damga vururken, Nilay karşısında annesini gördü.
İşte yeni bölüm fragmanı...