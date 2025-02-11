Yağmur Uçar

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti" merakla bekleniyor.

Cuma günü yayınlanacak olan yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Yayınlanan tanıtımda Doğa ve Fatih herkesten gizli evlenirken Firaz, Nursema’ya olan aşkı yüzünden acı çekmeye devam ediyor.

Abdullah ve Işıl’ın yakınlığı Asude’nin dikkatini çekerken Ömer, Sönmez’in rahatsızlığı için çözüm yolu arıyor. Tanıtımın finalinde gece Kıvılcım’ın korkuyla Sönmez’i arayışı yeni bölümde neler olacağına dair büyük bir merak uyandırıyor.

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği “Kızılcık Şerbeti” her Cuma saat 20.00’de Show TV’de...