Kızılcık Şerbeti'nin Zülkar'ı bakın kimin kardeşi çıktı! Meğer Sandık Kokusu'nun yıldız ismiyle... Kızılcık Şerbeti dizisinde Zülkar karakterine hayat veren ünlü oyuncu, Sandık Kokusu'nun yıldız oyuncusu ile abi-kardeş çıktı.

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Show TV'nin iki dizisi Kızılcık Şerbeti ve Sandık Kokusu arasındaki detay, duyanları şaşırttı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Zülkar karakteri ile beğeni toplayan oyuncu, tanıdık çıktı.

Zülkar'a ünlü oyuncu Bahtiyar Memilli hayat veriyor. Bu ismi duyanlar ise Sandık Kokusu'nun Reha'sı Necip Memilli ile bağını merak ediyor.

Memilli kardeşler

Daha önce Kaçma Birader, Yedi Güzel Adam, Kehribar, Aile Arasında ve Yasak Elma gibi dizilerde rol alan Bahtiyar Memilli, Necip Memilli'nin kardeşinden başkası değil.

Adanalı kardeşlerden Bahtiyar Memilli, abisinin izinden giderek oyunculuğa adım atmıştır.