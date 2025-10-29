Kuruluş'un Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu'nun eski haline bakın! Değişimi şaşırttı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin devamı niteliğindeki Kuruluş Orhan, yeni sezonun en çok konuşulan yapımları arasına girdi.

Dizide Osman Bey’in oğlu Orhan Gazi’yi canlandıran Mert Yazıcıoğlu, performansıyla kısa sürede izleyicilerden tam not alıyor.

Ancak sosyal medyada gündem olan konu, başarılı oyunculuğundan çok Mert Yazıcıoğlu’nun değişimi oldu.

BÜYÜDÜ

Oyuncunun geçmiş yıllardaki haliyle bugünkü imajı arasındaki fark dikkat çekti.

Uzun saçları, sakalı ve döneme uygun kostümleriyle tarihi karaktere bürünmüş hali, hayranlarını şaşırttı.

İşte, yıllar önceki hali...