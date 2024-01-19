Lohusa filmi nereden izlenir? Lohusa konusu ve oyuncuları Gupse Özay'ın kaleminden çıkan ve başrolü üstlendiği Lohusa filmini izlemek isteyenler, yayın platformunu merak ediyor. Lohusa filmi konusu ve oyuncuları da araştırılıyor. Peki, Lohusa nereden izlenir? İşte Lohusa film konusu ve oyuncu kadrosu...

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Annelik heyecanını tadan ünlü oyuncu Gupse Özay, "lohusa" sürecini setlere taşıdı.

Kıvanç Barönü'nün yönetmenliğini üstlendiği, Gupse Özay'ın yazdığı Lohusa filmi, izleyicilerle buluşuyor.

Gupse Özay'ın yeni filmi Lohusa'yı izlemek isteyenler, konusu ve oyuncu kadrosunun yanı sıra nerede yayınlandığını da sorguluyor.

Peki, Lohusa filmi nereden izlenir? Lohusa film konusu ve oyuncuları...

Lohusa filmi nerede yayınlanıyor?

Lohusa filmi, 19 Ocak 2024 Cuma günü vizyona giriyor. İzlemek isteyenler, bilet alarak sinema salonlarında izleyebilecek.

Lohusa film konusu

Lohusa, yeni ebeveyn olan bir anne ve babanın ilk 40 gün boyunca başlarına gelen komik olayları anlatıyor. Burcu ve Onur, çocuklarına kavuşacakları günü heyecanla bekleyen evli bir çiftir. Hamileliği boyunca doğumdan sonra onu bekleyen hayatla ilgili söylenenleri umursamayan Burcu, lohusa depresyonuna girmeyeceğine emindir. Ancak doğumun ardından bebeğiyle tek başına ilgilenmesi, uykusuzluk, hormonlarının değişmesi onun bambaşka gerçeklerle yüzleşmesine ve kendisini birbirinden komik olayların içerisinde bulmasına neden olur. Bu süreci en iyi şekilde yönetmeye çalışan Burcu, lohusa döneminin üstesinden gelmeyi başarabilecek midir?

Lohusa oyuncuları

Gupse Özay - Burcu

Onur Gürçay - Onur

Hazal Türesan - İlayda

Esra Ruşan - Fulya

Elif Nur Kerkük - Yasemin

Cihan Albayrak

Alper Baytekin