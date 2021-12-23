Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer tam 40 kilo verdi! Son haliyle babası bile tanımayabilir...

Mahmut Tuncer'in müzisyen olan kızı Gizem Tuncer, 40 kilo verdi. Kilo verdikten sonra mankenlere taş çıkaran ve fit bir görünüme kavuşan Tuncer, yumurta diyeti yaptığını söyledi.

Mahmut Tuncer'in müzisyen kızı Gizem Tuncer, yaptığı şarkılar ve verdiği kilolar ile gündeme geliyor.

Geçtiğimiz aylarda Tabu adını verdiği yeni çalışmasını dinleyici ile buluşturan Tuncer, 90 kiloydu.

Youtube üzerinden 3 milyon kişinin izlediği şarkıyı hazırlamak için sıkı çalışan Gizem Tuncer, bu süre içerisinde 40 kilo birden verdi.

90 kilodan 50 kiloya kadar düşen ve mankenleri kıskandıran Gizem Tuncer, son hali ile gündem oldu.

Tuncer'in eski hali ile yeni halini gören hayranları, müzisyeni azmi için tebrik etmeyi ihmal etmedi.

GİZEM TUNCER 40 KİLO VERDİ, FİT BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTU

90 kilodan 50 kiloya düşen ve mutlu olduğunu belirten Gizem Tuncer, yumurta diyeti yaptığını söyledi.

Tuncer, bir ay boyunca günde üç öğün yumurta yediğini ve her gün bir saat koştuğunu belirtti.

Gizem Tuncer kilo verme sürecine ilişkin, "Kahvaltı, öğle ve akşam yemeği olmak üzere her öğünde sadece 5 yumurta yiyip bolca spor yaparak son bir ayda 10 kilo verdim" ifadelerini kullandı.