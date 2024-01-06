MasterChef All Star'da final heyecanı: Favori yarışmacılardan biri daha gitti MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde çeyrek final oynandı. Gece sonunda Barbaros'un elenmesinin ardından yarı finale Esra, Hasan ve Tahsin kaldı.

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TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da sona yaklaşılıyor.

Pazar günü yapılacak finalle sezonu kapatacak olan yarışmada ekrana gelen son bölümde, 4 yarışmacı kupaya bir adım daha yaklaşmak için mücadele etti.

Yarışmacılar ilk olarak başlangıç tabağı yaptı.

Mehmet şef konsept olarak yeşil tabak istediklerini söyledi.

Finale sayılı günler kala büyük heyecan

Yarışmacılara başlangıç tabağı için 60 dakika süre verildi. 1. oyun sonunda Tahsin 22, Esra 19.5, Hasan 20.5, Barbaros 22 puana ulaştı.

2. etapta yarışmacılar ana yemek yaptı. Ana yemekte de konsept değişmedi. Yeşil konseptinin ağırlıklı olduğu tabaklar yapıldı.

İlk kaşığın sahibi Tahsin oldu

Bu tur için de yarışmacılara 1 saat süre verildi. Somer şef genel olarak tabakların çok iyi olduğunu belirtti ve puanlamaya geçildi.

Somer şef puanlama sırasında Tahsin'e kaşık attı.

Tahsin, "Çok mutluyum, gözüm doldu dolacak. Tekrardan teşekkür ederim" dedi.

İkinci yarış sonucunda Tahsin 48.5, Barbaros 45.5, Hasan 45.5, ve Esra ise 43 puana ulaştı.

Bir kaşık da Hasan aldı

Son turda yarışmacılar tatlı yaptı. Yeşil renk ağırlıklı tatlı yapan yarışmacılara son tur için 1 saat süre verildi.

Yarışmacılar daha sonra tabaklarını şeflere sundu. Tatlı bölümünde bir isim daha kaşık aldı. Danilo şeften kaşık alan isim Hasan oldu.

Puanlama sonucu Hasan 72, Tahsin 68.5, Barbaros 64, Esra 65.5 puana ulaştı.

Barbaros veda etti: Geldiğimden beri tek gayem kupayı almaktı

MasterChef All Star'ı dördüncü olarak tamamlayan isim Barbaros oldu.

Barbaros yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: