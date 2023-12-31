MasterChef All Star'da son dörde kalan isimler belli oldu MasterChef All Star'da yarışmacılar son dörde kalabilmek için kıyasıya mücadele etti. Tahsin 59, Barbaros 55.5, Esra 55.5, Hasan 56, Sergen 55 puan topladı. Arkadaşlarından en az puan alan Sergen, yarışmaya beşinci olarak veda etti.

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TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da finale bir adım daha yaklaşıldı.

Yarışmada son beşe Barbaros, Sergen, Esra, Hasan ve Tahsin kaldı. Veda eden son isimler de Kıvanç ile Eren olmuştu.

Son beş isim arasından final gecesine kadar ise her gün bir yarışmacı veda edecek.

Beş yarışmacı dün akşam üç etaplı bir oyuna çıktı.

Birbirlerine yakın puanlar aldılar

Şefler yarışmacılardan, seçtikleri birer ara sıcak, ana yemek ve tatlıyı yorumlayarak yapmalarını istedi.

İlk etaptan Tahsin 20.5, Esra 19, Sergen 16, Hasan 15, Barbaros 17.5 puan aldı.

İkinci tabaklar yani ana yemeklerin ardından yarışmacıların toplam puanları; Tahsin 43, Esra 38.5, Barbaros 40.5, Sergen 36.5, Hasan 37 oldu.

Sergen veda etti

Üçüncü tabaklar ardından puan durumu şöyle oldu:

Tahsin 59, Barbaros 55.5, Esra 55.5, Hasan 56, Sergen 55 puan topladı.

Arkadaşlarından en az puan alan Sergen, yarışmaya beşinci olarak veda etti.

Öte yandan MasterChef All Star'da ilk dörde Tahsin, Barbaros Esra ve Hasan kaldı.