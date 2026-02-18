Masumiyet Müzesi'ndeki "Jenny Colon" detayı! Meğer sadece çanta değilmiş...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Orhan Pamuk’un 2008 yılında yayımlanan ve yayımlandığı günden bu yana en çok konuşulan eserlerinden biri olan Masumiyet Müzesi, yıllar sonra dizi uyarlamasıyla yeniden gündemde.

Aynı adla çekilen ve Netflix'te izleyiciyle buluşan Masumiyet Müzesi, yalnızca imkansız bir aşk hikayesini değil; hatıraların, eşyaların ve takıntılı bir bağlılığı yansıtıyor.

Hikayenin satır aralarında saklı semboller ise bugün yeniden keşfediliyor.

Bu sembollerden biri de karşımıza çıkan "Jenny Colon" marka çanta...

Kemal ile Füsun'un yıllar sonra karşılaşmasına vesile olan krem rengi Jenny Colon çanta merak konusu oldu.

Jenny Colon isminin gerçekte var olan bir çanta markası olmaması dikkat çekti.

İzleyiciler ise yazarın bu ismi bilinçli bir tercih olarak kullanıp kullanmadığını sorgulamaya başladı.

İŞTE ASIL HİKAYESİ

İsmin hikayesi 19. yüzyıl Fransız edebiyatına kadar uzanıyor.

Romantik şair Gérard de Nerval, hayatı boyunca tiyatrocu Jenny Colon’a büyük bir aşk besledi. Bu aşkın karşılıksız olduğu ve şair üzerinde derin bir iz bıraktı.

Jenny Colon ismi, Nerval’in eserlerinde ve hayat hikayesinde önemli bir yere sahip.

Orhan Pamuk’un da bu adı romanda özellikle tercih ettiği düşünülüyor.

Kemal’in Füsun’a duyduğu yoğun ve takıntılı aşkın başladığı noktaya Jenny Colon adını yerleştirmesi, birçok okura göre edebiyat tarihine yapılmış bilinçli bir gönderme niteliği taşıyor.