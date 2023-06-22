Maviye Sürgün 3. bölüm 2. fragman yayınlandı! Ozan ve Ali Defne için karşı karşıya! Başrollerinde Caner Cindoruk ve Damla Sönmez'in yer aldığı Maviye Sürgün dizisinde gerilim giderek artıyor. Ozan ve Ali arasında Defne için tansiyon yükseliyor. İşte Maviye Sürgün 3. bölüm 2. fragmanı...

03 Medya imzalı ilk bölümü 12 Haziran 2023 tarihinde yayınlanan Maviye Sürgün dizisi, her pazartesi Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez, Serkan Altunorak gibi başarılı isimlerin yer aldığı yeni dizi izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Gerilim ve heyecan yaratan Maviye Sürgün dizisinden yeni bölüm tanıtımı geldi. Heyecanlandıran gelişmeler izleyicileri bekliyor… Yeni bölümde neler olacak? Dizinin son bölümünde Ozan, Defne ile sevgili olduklarını söyledi, Defne’nin korkulu tavırları başladı. Bu durum Ali’nin dikkatinden kaçmadı. Defne’nin bir şeyler sakladığından emin olan Ali, gerçeklerin peşine düşüyor. Ozan, Defne'yi en can acıtıcı yönünden vurmaya hazırlanırken Ali'nin kendinden önce davrandığından habersizdir.