Mbappe’nin sevgilisi ünlü aktör çıktı: İşte O kareler

Magazin dünyasında uzun süredir konuşulan iddia yeni görüntülerle yeniden gündeme geldi.

Kylian Mbappe ile İspanyol oyuncu Ester Exposito arasındaki ilişki söylentileri, ikilinin birlikte görüntülenmesiyle daha da güçlendi.

Madrid’de bir mekanda samimi şekilde objektiflere yansıyan çift, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Daha önce sosyal medya etkileşimleriyle dikkat çeken ikilinin birlikte görülmesi, tartışmaları da beraberinde getirdi.

İşte o kare:

ESTER EXPOSITO KİMDİR?

Henüz genç yaşta olmasına rağmen hem oyunculuk kariyeri hem de moda dünyasındaki etkisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Exposito, İspanya’dan çıkarak küresel ölçekte tanınan bir yıldız haline geldi.

ELITE DİZİSİYLE TANINDI

Exposito’nun kariyerinde dönüm noktası, 2018 yılında yayımlanan Netflix dizisi Elite oldu.

Dizide hayat verdiği Carla Roson karakteri, kısa sürede izleyicilerin dikkatini çekti ve oyuncunun uluslararası tanınırlığını artırdı.

Dizinin dünya çapında yakaladığı başarı, Exposito’nun adını Latin Amerika’dan Avrupa’ya kadar geniş bir izleyici kitlesine duyurmasını sağladı.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra moda dünyasında da aktif bir rol üstlenen Exposito, birçok lüks markayla yaptığı iş birlikleriyle adından söz ettiriyor. Ünlü aktris, özellikle Bulgari ve Dolce & Gabbana gibi global markalarla gerçekleştirdiği projeler sayesinde stil ikonu olarak anılmaya başladı.