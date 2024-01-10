Medya alanında kariyer yapmak isteyenlere müjde! TRT Akademi hayata geçirildi Yüz yüze, online ve video eğitimlere yer veren TRT Akademi, medya alanında gelişim ve kariyer imkanı sunuyor. Alanında birbirinden uzman isimler, katılımcılara eğitim veriyor.

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Türkiye’nin kamu yayıncılığı kanalı TRT, medya alanında kariyer yapmak isteyen kişiler için yeni bir eğitim platformu olan TRT Akademi’yi hayata geçirdi.

TRT Akademi; yüz yüze, online ve video eğitimler, webinarlar, podcastler ve yayınlar aracılığıyla medya sektörünün farklı alanlarında eğitim sunuyor.

Platformda; etkili ve güzel konuşma, mobil gazetecilik, stüdyo kameramanlığı, senaryo okuryazarlığı, drone kullanımı, içerik editörlüğü, dijital medyada analiz ve raporlama, film projesi geliştirme, film pazarlama, haber spikerliği, haber kameramanlığı ve spor yayıncılığı gibi alanlarda eğitimler yer alıyor.

Alanında uzman isimler eğitim veriyor

TRT Akademi’nin eğitmen kadrosunda, alanında uzman isimler yer alıyor.

Spor spikeri Erdoğan Arıkan, muhabir Ahmet Görmez, spiker Acar Acartürk, haber spikeri Nilgün Balkaç, yönetmen Derviş Zaim ve haber sunucusu Seda Öğretir, TRT Akademi’de eğitim verecek isimlerden bazıları.

TRT Akademi, medya sektöründe kariyer yapmak isteyen kişiler için önemli bir fırsat sunuyor. Platform, katılımcılara bilgi, deneyim ve network alanlarında geniş bir erişim imkanı sağlıyor.

Akademik ve mesleki becerisini artırmak, ustaların rehberliğinde yetenek setini zenginleştirmek ve doğru isimlere ulaşabilmek için www.trtakademi.com adresinden TRT Akademi’yi ziyaret edebilir ve kayıt yaptırabilirsiniz.

TRT Akademi Eğitimleri

TRT Akademi’de sunulan eğitimler arasında şunlar yer almaktadır:

● Etkili ve Güzel Konuşma

● Mobil Gazetecilik

● Stüdyo Kameramanlığı

● Senaryo Okuryazarlığı

● Drone Kullanımı

● İçerik Editörlüğü

● Dijital Medyada Analiz ve Raporlama

● Film Projesi Geliştirme

● Film Pazarlama

● Haber Spikerliği

● Haber Kameramanlığı

● Spor Yayıncılığı

TRT Akademi Eğitmenleri

TRT Akademi’nin eğitmen kadrosunda yer alan isimlerden bazıları şunlardır:

● Spor spikeri Erdoğan Arıkan

● Muhabir Ahmet Görmez

● Spiker Acar Acartürk

● Haber spikeri Nilgün Balkaç

● Yönetmen Derviş Zaim

● Haber sunucusu Seda Öğretir