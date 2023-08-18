Melis Minkari dekoltesiyle baş döndürdü! "Daha abartacak mısın" Kardeşlerim dizisiyle adından söz ettiren genç oyuncu Melis Minkari, dekolteli paylaşımıyla dikkat çekti.

ensonhaber.com

ATV'nin reyting rekorları kıran Kardeşlerim dizisi, dördüncü sezon için sete çıktı.

Cumartesi akşamlarına damga vuran Kardeşlerim dizisi, Celil Nalçakan ve Ahu Yağtu gibi usta oyuncuların yanı sıra genç yetenekleri de kadrosunda bulunduruyor.

Kardeşlerim dizisinde Aybike karakteriyle izleyici karşısına çıkan Melis Minkari, yıldızı parlayanlardan oldu.

Duru güzelliği ve başarılı performansıyla adından söz ettiren Minkari, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Instagram'da 1.7 milyon takipçisi bulunan 24 yaşındaki oyuncu, son paylaştığı karelerle hayranlarının beğenisini kazandı.

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Melis Minkari, göğüs dekolteli pozlarıyla takipçilerini mest etti.

Minkari'nin paylaşımı, hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Güzelliğiyle nefes kesen güzel oyuncuya, ''Güzellik", "Sen gerçek misin", "Daha güzeli yok" "şeklinde yorumlar yapıldı.